Aydın'da korkunç kaza! Midibüse çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde midibüse çarpan elektrikli bisikletteki baba ve kızı yaralandı.

T.C. (53) idaresindeki 09 M 1719 plakalı midibüs, İstiklal Mahallesi, Aydın-Denizli kara yolunda yolcu almak için durdu.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET MİNİBÜSE ÇARPTI

Bu sırada H.H.H. (57) yönetimindeki elektrikli bisiklet, minibüse arkadan çarptı.

Devrilen elektrikli bisikletteki sürücü ve yolcu konumundaki kızı N.H. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

