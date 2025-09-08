BIST 10.449
DOLAR 41,26
EURO 48,56
ALTIN 4.822,73
GÜNCEL

Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...

Hakkındaki iddialara da yanıt veren Gürsel Tekin, "Benim yakinen bildiğim, tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı. Dedim büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte Gürsel Tekin, kayyum olarak atanmıştı. Yaşanan gerilim, son günlerde tavan yaptı. 

Gürsel Tekin, partinin il binası önünde kendisine gösterilen tepkiler ve CHP'nin tutumuyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'e telefonla bağlanarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

286 EVİ VE 15 TANE BENZİNLİĞİ OLDUĞU İDDİASI

Tekin, kendisine gösterilen tepkiye anlam veremediğini belirterek aynı kişilerin kayyum atanan CHP'li belediyelere yönelik duruş sergilememesini eleştirdi.

Hakkındaki iddialara da yanıt veren Tekin, şunları söyledi:

Allah akıl fikir versin. Rahmetli babam derdi ki; arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin. Benim yakinen bildiğim, tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı. Dedim; büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler. Bunlar saklanacak şeyler değil ki. 300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roberta Aprile'yi transfer etti
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roberta Aprile'yi transfer etti
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fenerbahçe, Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş hayatını kaybetti
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması 21 saat sonra kaldırıldı
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması 21 saat sonra kaldırıldı
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
MHP'li Özdemir’den CHP ve Halk TV eleştirisi: FETÖ TV...
MHP'li Özdemir’den CHP ve Halk TV eleştirisi: FETÖ TV...
Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı tehdidi
Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı tehdidi
Gürsel Tekin açıkladı: Bir an önce görevi devredeceğim
Gürsel Tekin açıkladı: Bir an önce görevi devredeceğim