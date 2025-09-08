BIST 10.457
YEREL

Siirt'te korkunç kaza! Dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muhammed E'nin (28) kullandığı 13 AD 201 plakalı otomobil, Siirt-Baykan kara yolunun Engin Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile otomobildeki Fatma D. (38) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sıkıştıkları araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

