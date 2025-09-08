BIST 10.729
CHP Milletvekili Ali Gökçe, kadın polisin üstüne yürüdü!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasıyla başlayan kriz devam ederken, il binası önünde toplanan partililer ile polis karşı karşıya geldi. Gerginlik sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve milletvekili Ali Gökçe’nin kadın polis memuruyla tartışması tepki topladı

CHP Kongresi davasında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi mahkeme kararıyla görevden alınmasıyla başlayan kriz sürüyor. 

CHP İstanbul il binası önünde toplanan kalabalık ile polis ablukası karşı karşıya geldi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve CHP Milletvekili Ali Gökçe'nin kadın polis memuru ile yaşadığı tartışma ise tepki topladı. CHP'li Gökçe, kadın polisin koluna vurarak üzerine yürüdü.

