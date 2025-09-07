Gökhan Zeybek’ten skandal 'Gazze' benzetmesi

İstanbul Valiliği’nin altı ilçede eylem ve gösterileri yasaklamasının ardından CHP’lilerin İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma girişimi polis engeline takıldı. Çevik kuvvet ile partililer arasında arbede yaşanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in polis müdahalesini İsrail askerlerine benzetmesi büyük tepki topladı.

İstanbul Valiliği, bugün (7 Eylül 2025) yayımladığı karar ile şehirdeki altı ilçede eylem ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu. Kararın ardından ana muhalefet partisi CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmak isteyen partililer, polis engeliyle karşılaştı.

ARBEDE YAŞANDI

Yürümek isteyen CHP’liler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede çıktı. Kısa süreli gerginlik sonrası polis güvenlik önlemlerini artırırken, CHP’lilerin yürüyüşüne izin verilmedi.

SKANDAL BENZETME

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, polis müdahalesini hedef alarak Türk polisini Gazze’yi işgal eden İsrail askerlerine benzetti. Zeybek, “Gazze'de yaşanan zulmün benzerini Huzur mahallesi ve Seyrantepe'de yaşıyoruz” sözleriyle tepki çeken bir açıklama yaptı.