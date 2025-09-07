BIST 10.729
DOLAR 41,27
EURO 48,38
ALTIN 4.759,57
GÜNCEL

Gökhan Zeybek’ten skandal 'Gazze' benzetmesi

İstanbul Valiliği’nin altı ilçede eylem ve gösterileri yasaklamasının ardından CHP’lilerin İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma girişimi polis engeline takıldı. Çevik kuvvet ile partililer arasında arbede yaşanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in polis müdahalesini İsrail askerlerine benzetmesi büyük tepki topladı.

İstanbul Valiliği, bugün (7 Eylül 2025) yayımladığı karar ile şehirdeki altı ilçede eylem ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu. Kararın ardından ana muhalefet partisi CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmak isteyen partililer, polis engeliyle karşılaştı.

ARBEDE YAŞANDI

Yürümek isteyen CHP’liler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede çıktı. Kısa süreli gerginlik sonrası polis güvenlik önlemlerini artırırken, CHP’lilerin yürüyüşüne izin verilmedi.

SKANDAL BENZETME

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, polis müdahalesini hedef alarak Türk polisini Gazze’yi işgal eden İsrail askerlerine benzetti. Zeybek, “Gazze'de yaşanan zulmün benzerini Huzur mahallesi ve Seyrantepe'de yaşıyoruz” sözleriyle tepki çeken bir açıklama yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ali Mahir Başarır’dan polise skandal müdahale
Ali Mahir Başarır’dan polise skandal müdahale
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri
Gürsel Tekin'i hedef aldılar Barış Yarkadaş iddialar için 'evlere şenlik' dedi
Gürsel Tekin'i hedef aldılar Barış Yarkadaş iddialar için 'evlere şenlik' dedi
Fikret Bila’dan çarpıcı yorum: “CHP tarihinde görülmemiş bir durum”
Fikret Bila’dan çarpıcı yorum: “CHP tarihinde görülmemiş bir durum”
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Araçtan kardeşi çıktı
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Araçtan kardeşi çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni'ne katıldı
Ankara'da bardaktan boşalırcasına yağış etkili oldu! Su baskını yaşandı
Ankara'da bardaktan boşalırcasına yağış etkili oldu! Su baskını yaşandı
Barış Yarkadaş'tan Ali Mahir Başarır hakkında bomba iddia! Meğer böyle milletvekili olmuş
Barış Yarkadaş'tan Ali Mahir Başarır hakkında bomba iddia! Meğer böyle milletvekili olmuş
Sokak röportajında muhalif adamın söylediklerini karısı yalanladı! Bakın yalancı muhalif ne yaptı...
Sokak röportajında muhalif adamın söylediklerini karısı yalanladı! Bakın yalancı muhalif ne yaptı...
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Survivor Almeda boşanıyor! Sebebini göz yaşları içinde anlattı...
Survivor Almeda boşanıyor! Sebebini göz yaşları içinde anlattı...
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması
Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması