Sokak röportajında muhalif adamın söylediklerini karısı yalanladı! Bakın yalancı muhalif ne yaptı...

Sokak röportajında konuşan muhalif vatandaşın söyledikleri pes dedirtti. O muhalifin yalanını karısı ortaya çıkardı. “Erdoğan yüzünden açlık çekiyorum” diyen adamın karısı "kocam doğuştan öyle" diyerek kocasını yalanladı. “Açlık çekmiyor doğuştan öyle!”

Sokak röportajı sırasında Erdoğan mı İmamoğlu mu diyen muhabire karısı Erdoğan yanıtını verdi. Muhalif adam ise İmamoğlu dedi. Açlık çekiyoruz diyen adama karısı mudahale etti ve olanlar oldu.

"AÇLIK ÇEKMİYOR BU DOĞUŞTAN BÖYLE"

Muhalif adam kira ve maaş dengesinden yakınırken muhabir kadının neyi olduğunu sordu. "Karım" yanıtını alınca muhalifin tüm sözlerinin yalan olduğu ortaya çıktı. 

Açlık çekiyoruz diyen adam karşısında karısı "açlık falan çekmiyor doğuştan böyle" şeklinde kocasını yalanladı. Ardından muhalif adamın eşi sonuna kadar Erdoğan diyerek oradan ayrıldı.

