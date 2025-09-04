BIST 10.815
DOLAR 41,18
EURO 48,12
ALTIN 4.690,38
GÜNCEL

Kırmızı et çektirip kıyma alana sakatatlı kıyma veriyorlar inanılmaz düzenek

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri ve Tarım İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı denetimde skandal bir olay ortaya çıktı. Bir iş yerinde kırmızı et alıp kıyma çektirenlere sakatatlı bozuk etleri satmışlar. Bunun için öyle bir düzenek kurulmuş ki akıllara zarar

Kasaplardan kırmızı et alıp makinada çektirmek bilindik bir yöntem. Böylece müşteri nasıl bir et aldığını, kıymanın içindekini bilmiş oluyor. İşte bunun da hilesini bulmuşlar. 

KIYMA MAKİNASI DÜZENEĞİ

Bir kasapta ortaya çıkan düzenek akıllara zarar. Müşterinin aldığı kırmızı et kıyma makinasına atılınca, gizli bölmeden arkaya gidiyor. Arkadan da kıyma makinasına bozuk ve sakatat karıştırılmış etler geliyor ve kıyma bundan oluşuyor. 

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerde bozuk et düzeneği tespit edilen işletme mühürlendi” ifadelerine yer verdi.

Gizli bölmenin arkasında bir kişi bekliyor ve iyi eti alıp bozuk ve sakatatlı kıymaları yolluyor. 

Belediye ekipleri vatandaşları sağlıklı gıda tüketmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 46 göçmen kaçakçısı yakalandı
Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 46 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kalpte ritim sorunlarına yeni çözüm
Kalpte ritim sorunlarına yeni çözüm
Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?
Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek! Bakan Kurum: "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz"
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek! Bakan Kurum: "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz"
Plevral efüzyon nedir, nasıl tedavi edilir?
Plevral efüzyon nedir, nasıl tedavi edilir?
Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"
Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi: "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim"
Barış Yarkadaş’tan CHP Yönetimine Sert Eleştiri: “Partiyi Yönetemiyorsun”
Barış Yarkadaş’tan CHP Yönetimine Sert Eleştiri: “Partiyi Yönetemiyorsun”
Can Ataklı’dan Türk ordusu için skandal sözler
Can Ataklı’dan Türk ordusu için skandal sözler
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
Gürsel Tekin kayyum olunca arşivler açıldı demiş ki...
Gürsel Tekin kayyum olunca arşivler açıldı demiş ki...
Nedim Şener’den merak uyandıran kardeşi Ali İmamoğlu ve amca İmamoğlu çıkışı
Nedim Şener’den merak uyandıran kardeşi Ali İmamoğlu ve amca İmamoğlu çıkışı
Oyuncu Burcu Binici yayında bayıldı
Oyuncu Burcu Binici yayında bayıldı