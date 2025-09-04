Kırmızı et çektirip kıyma alana sakatatlı kıyma veriyorlar inanılmaz düzenek

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri ve Tarım İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı denetimde skandal bir olay ortaya çıktı. Bir iş yerinde kırmızı et alıp kıyma çektirenlere sakatatlı bozuk etleri satmışlar. Bunun için öyle bir düzenek kurulmuş ki akıllara zarar

Kasaplardan kırmızı et alıp makinada çektirmek bilindik bir yöntem. Böylece müşteri nasıl bir et aldığını, kıymanın içindekini bilmiş oluyor. İşte bunun da hilesini bulmuşlar.

KIYMA MAKİNASI DÜZENEĞİ

Bir kasapta ortaya çıkan düzenek akıllara zarar. Müşterinin aldığı kırmızı et kıyma makinasına atılınca, gizli bölmeden arkaya gidiyor. Arkadan da kıyma makinasına bozuk ve sakatat karıştırılmış etler geliyor ve kıyma bundan oluşuyor.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerde bozuk et düzeneği tespit edilen işletme mühürlendi” ifadelerine yer verdi.

Gizli bölmenin arkasında bir kişi bekliyor ve iyi eti alıp bozuk ve sakatatlı kıymaları yolluyor.

Belediye ekipleri vatandaşları sağlıklı gıda tüketmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.