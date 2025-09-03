BIST 10.662
SAĞLIK

Plevral efüzyon nedir, nasıl tedavi edilir?

Akciğerde sıvı birikmesi olarak bilinen plevral efüzyon, kalp ve karaciğer yetmezliği gibi sistemik hastalıkların yanı sıra kanser ya da tüberküloz gibi lokal hastalıklarda da görülebiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, sıvı miktarının artması durumunda acil cerrahi müdahalenin gerekebileceğini vurguladı.

Toplumda akciğerde sıvı toplanması olarak bilinen plevral efüzyon, zamanında müdahale edilmediğinde hayati tehlike oluşturabiliyor. Özellikle yoğun sıvı birikimi, kalp ve akciğerlere yaptığı baskıyla ciddi solunum krizlerine yol açarken, medikal tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi müdahale tek seçenek haline geliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Akciğerde sıvı birikmesi çoğunlukla kalp ya da karaciğer yetmezliği gibi sistemik hastalıklarla ilişkili olduğunu belirten Doç. Karapınar, “Bu gibi durumlarda tedavi medikaldir, ancak sıvı çok birikirse hayati tehlike doğar. Mutlaka sıvının boşaltılması gerekir. Kanser ya da tüberküloz gibi lokal hastalıklarda ise tanı veya tedavi amacıyla sıvı alınması gerekebilir” dedi. Sıvı boşaltımının hastanın durumuna göre değişen yöntemlerle yapılabileceğini belirten Doç. Karapınar, “Sıvı boşaltımı lokal anestezi altında ya da hasta uyutularak yapılabilir. Eğer sıvı berraksa ince bir drenle boşaltım yeterlidir. Ancak sıvı koyuysa veya tahlil için daha fazla örnek gerekiyorsa kalın çaplı dren kullanılır” diye konuştu.

KAMERALI KAPALI AMELİYAT: VATS YÖNTEMİ

Uyutularak yapılan işlemlerde ise VATS (Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi) yöntemini uyguladıklarını aktaran Doç. Karapınar, “Küçük kesilerle kamerayla içeri girerek sıvıyı boşaltıyor, gerekirse biyopsi alabiliyoruz. Tüberkülozun medikal tedaviye yanıt vermediği durumlarda ya da enfeksiyonun kronikleştiği hallerde, zar kalınlaşmalarını da temizleyerek kalıcı çözüm sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

KANSER KAYNAKLI SIVILARDA DESTEKLEYİCİ CERRAHİ

Kanser kaynaklı sıvı birikimlerinde cerrahinin medikal tedaviye destek amacıyla yapıldığını belirten Doç. Dr. Karapınar, “Kanser sistemik bir hastalık olduğu için sıvı üretimi devam edebilir. Ancak sıvı kalbi ve diğer akciğeri sıkıştırıyorsa, boşaltım hayati önem taşır” dedi. Akciğerde sıvı birikimi durumunun tek başına bir branş tarafından değil, multidisipliner yaklaşım içinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Karapınar, “Tedavi genellikle göğüs hastalıkları ve kardiyoloji tarafından yürütülür. Ancak sıvı boşaltımı ya da cerrahi müdahale gerektiğinde biz devreye giriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı

