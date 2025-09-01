Hadi Özışık'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" tepkisi

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV canlı yayınında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in son açıklamaları ve Özgür Özel'in Gürlek'e yönelik tehditleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl dolayısıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB'ye yönelik soruşturmanın canlı yayınlanmasına yönelik talebe yanıt veren Gürlek, "Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" ifadelerini kullandı. Gürlek, ilk olarak belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalara ilişkin; eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini tamamlamayı hedeflediklerini de söyledi.

Ekol TV canlı yayınında Gürlek'in son açıklamaları ve Özgür Özel'in Gürlek'e yönelik tehditleri konuşuldu.

Programın konuğu gazeteci Hadi Özışık, "Bu dava, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasıdır. Ortada çok ciddi deliller var. CHP’nin genel başkanı, işi gücü bırakmış bu Cumhuriyet savcısının mahremiyle ilgileniyor; evinin adresine kadar hedef gösteriyor." dedi.

Özışık, "Ben merak ediyorum, Özgür Özel bu Akın Gürlek’in alnını nasıl karışlayacak?" sorusunu sordu.

Ne olmuştu?

CHP'nin Beyoğlu'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıyı hedef almaya devam etti. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etti. Özel, mitingde Gürlek için "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini kullandı.

Özgür Özel'in skandal ifadelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında kamu görevlisini görevinden dolayı tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.