Sivas'ta hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı: 6 yaralı...

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İ.G'nin kullandığı 58 ACA 998 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı'nda İ.K. idaresindeki 34 GFN 066 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.Ş, T.K, H.Ş. ve T.Ş. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.