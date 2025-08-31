Veli Ağbaba’dan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir televizyon kanalında Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi durumunda sürecin referanduma dönebileceğini belirtti ve anketlerde en güçlü aday olarak Mansur Yavaş’ı işaret etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e CHP’de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları hakkında özel açıklamada bulundu.

CHP’DEN “YAVAŞ’IN ADAYLIĞI” YORUMU

Ağbaba açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı engellenirse bu referanduma dönüşür. En güçlü seçenek de Mansur Yavaş’tır. Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın bulunduğu bir ortamda bu bir adalet mücadelesidir.

“ANKETLERDE GÖRÜLEN EN GÜÇLÜ SEÇENEK MANSUR YAVAŞ

2023’te de iki adayın ismi ön plandaydı. Şimdi de iki adayın isimi geçiyor. Genel Başkanımız Özgür Özel aday olmayacağını söylüyor. “Anket kimi gösterirse o aday olur” diyor. Anketlerde görülen en güçlü seçenek Mansur Yavaş”