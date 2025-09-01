Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'

ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan'ın ofiste çalışanı Samet Jankovic'e saksı fırlattığı görüntüler ortaya çıktı. Alkan, görüntüler sonrası yaptığı ilk açıklamada, Jankovic'in 5,5 milyon TL para istediğini iddia etti ve olayla ilgili özür diledi. Alkan, "Ekip arkadaşlarımdan, sevenlerimizden, sana yakıştıramadım diye mesaj atan naif insanlardan özür dilerim. Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz." dedi. Jankovic, Alkan'a yanıt verdi.

ShiftDelete’in sahibi Hakkı Alkan, çalışanı ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmeni olan Samet Jankovic ile ofiste kavga etti. Alkan Jankovic'e saksı fırlattı. Olay sonrası açıklama yapan Jankovic, darp raporu aldığını ve sürecin mahkemede olduğunu belirtti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Hakkı Alkan, bir video yayımladı.

"Miktarın çok fazla olduğunu söyleyince videolar ortaya çıktı"

Hakkı Alkan, Samet Jankovic'in avukatları aracılığı ile uzlaşmak için 5,5 milyon TL istediğini iddia etti. Alkan, "Tazminatını ödeyebileceğimizi ancak bu miktarın çok fazla olduğunu söyleyince, bu videolar ortaya çıktı. Bir patronun stresi ile çalışanın stresi aynı değil" görüşünü savundu.

Alkan özür diledi

Alkan, "Ekip arkadaşlarımdan, sevenlerimizden, sana yakıştıramadım diye mesaj atan naif insanlardan özür dilerim. Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz. Size söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Jankovic: "Avukatlarım belirledi"

Jankovic ise Alkan'ın açıklamasına, şöyle yanıt verdi:

"Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi.

Zaten bu durum maddi manevi bir tazminat davasına ve iş davasına dönüştü. Karşılığında alacağım para hiç umurumda değil. Keşke biraz samimi olsaydın da, gece gündüz o ofiste mesailer harcadığımı söyleseydin. Neyse, umarım o şirketi profesyonellere teslim edersin."