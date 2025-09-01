Masaj salonuna baskın! Çatıdan tek tek indirdiler

Adana'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adreste arama yapan ekipler, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 4 kadını çatı katında bulup kurtardı.

Ekipler ihbar üzerine merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki masaj salonuna operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 4 kadını çatı katında bulup kurtardı.

Gözaltına alınan zanlı B.F, emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" ile "fuhuş için yer ve imkan sağlama" suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.