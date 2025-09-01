Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a indi! İşte ilk açıklaması

Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde mutlu sona ulaştı. Genç yıldız, İstanbul'a indikten sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Fenerbahçe, Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz temsilcisi SL Benfica ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

Sonrasında uçak seyahati sırasında çekilmiş bir dizi fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Kerem, beraberindeki Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi ile havalimanında kulübün atkısı ile görüldü.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN ŞEREFLİ KULÜBÜ..."

Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a inmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun.

Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak.

FENERBAHÇE DUYURMUŞTU

Gün içinde kulüpten yapılan açıklamada, yıldız ismin İstanbul'a davet edildiği duyurulmuştu:

"Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TRANSFERİN MALİYETİ

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

GALATASARAY ENGEL ÇIKARMADI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.

26 yaşındaki futbolcu, Geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Benfica kariyerinde 58 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 17 gol, 13 asistlik katkı sağladı.