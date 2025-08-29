Cumhurbaşkanı Erdoğan hediyesiyle fotoğraf çektirdi, o anlar Cüneyt Özdemir'i güldürdü

"Teknofest Mavi Vatan" açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gemi maketi hediye edildi. Gemi maketini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve 2 komutan taşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanlarında yer aldı. Gazeteci Cüneyt Özdemir o görüntüleri komik ve sempatik buldu.

"Teknofest Mavi Vatan" açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gemi maketi hediye edildi. Gemi maketini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin taşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanlarında yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüleri eleştirirken, bazı kullanıcılar ise olayın tamamen doğal bir şekilde gelişmiş olabileceğini belirtti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medyanın gündeminde yer edinen bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir şunları söyledi:

"Erdoğan açılışa katılıyor. Yaşar Güler ve şuanki Deniz Kuvvetleri Komutanına bir geminin maketini alıp öne getirmelerini söylüyor. Ben şimdi bu fotoğrafa bakınca, bana biraz komik geldi. Bir yandan da sempatik de geldi. Komutanları aşağılayan küçümseyen bir şey değil de... Erdoğan'ın böyle bir protokolü bozma bir şeyi var. Zaman zaman bütün protokolü altüst ediyor. Spontane bir şey oluyor burada. Normal şartlarda onu oraya koymuşlar. Bunu böyle kaldıracak olsa, oraya 2 tane zımba gibi ne bileyim Deniz Kuvvetlerinden asker gelir. Onu alırlar, şey yaparlar. Fakat Erdoğan orada anladığım kadarıyla spontane bir şey yapıyor. Zaten mikrofonu da yok. Yani orada sadece duran bir şey. Öyle olunca kim tutacak? Milli Savunma Bakanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı. 'Hadi şunu bir tutalım' yapıyorlar.