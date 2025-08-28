BIST 11.369
DOLAR 41,03
EURO 48,09
ALTIN 4.510,98
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.

Türkiye, gençlere Mavi Vatan'ı anlatmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'milli savunma sanayii' vurgusunda bulundu.

Program kapsamında, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisinin maketi hediye edilen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz.

EMİNE ERDOĞAN'A TCG SAVARONA GEMİ KAMPANASI VERİLDİ 

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programa katılan Emine Erdoğan'a simgesel TCG Savarona gemi kampanası takdim etti.

Emine Erdoğan'ın, denizcilikte devlet büyüklerini ve komutanları gemiye giriş ve çıkışlarında selamlama amacıyla çalınan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da rengi olan beyaz kıyafet giydiği görüldü.

ATATÜRK'ÜN MİRASI SAVARONA YATINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca restore edilerek donanmaya kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.

SİLİSTRE DÜDÜĞÜYLE KARŞILANDI

Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan da boynundaki silistre düdüğünü çalarak karşılık verdi.

