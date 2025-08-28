Şişli'de inşa ediliyor, 550 bin kişi kalabilecek! Emrullah Turanlı sığınakla ilgili bilgi verdi

Taşyapı'nın Şişli'de hayata geçirdiği ve yapımı devam eden sığınak görüntülendi. Sığınakla ilgili bilgiler veren Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, "Hainler başımıza bir felaket getirmeye çalışırsa, karşısında bu yapıyı görecekler." dedi. 550 bin kişilik kapasitesi bulunan sığınak, battaniyesinden uyku tulumuna, yemek ihtiyacından çalışma alanlarına kadar her ayrıntıyı kapsayan altyapısıyla tasarlanmış.

Türkiye, deprem kuşağında yaşadığı gerçeği her gün hatırlamak zorunda. Bu hassasiyetle öne çıkan isimlerden biri de Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı.

Şişli’de hayata geçirdiği proje, afet dönemlerinde 550 bin kişiye 2 yıl boyunca güvenli sığınak sağlayacak şekilde tasarlanan bir şehir modeli olarak öne çıkıyor. Sığınak, battaniyesinden uyku tulumuna, yemek ihtiyacından çalışma alanlarına kadar her ayrıntıyı kapsayan altyapısıyla tasarlanmış.

Yüksek teknoloji ve dayanıklı mühendislik çözümleri sayesinde, hem modern bir yaşam alanı hem de olası afetlerde kritik bir güvenlik noktası sunuyor.

Ayrıca proje, %90 yeşil alan, sürdürülebilir enerji çözümleri, sosyal donatılar ve toplumsal yaşamı destekleyen mekanlar ile şehir yaşamını zenginleştiriyor. Şişli’nin hem günlük yaşamda cazibe merkezi hem de afet anlarında güvenli bir sığınak olması hedefleniyor.

Bu yaklaşımıyla Emrullah Turanlı, Türkiye’nin deprem gerçeğine karşı vizyoner bir adım atıyor. Böylesi projeler, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da güvenle inşa edecek bir bakış açısını temsil ediyor.

Emrullah Turanlı'dan açıklamalar

CNN TÜRK ekibi Şişli'de yapımı süren o sığınağı görüntüledi. Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı da sığınak hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Turanlı, "Buranın toplamında 450 bin metrekare eksi katlar var. Bu eksi katların üzerinde de 1 buçuk metre kalınlığında da toprak var. Bahçe var. Yukarıda ağaçlandırma var. Bu sığınaklar ve otoparklar bu katların altında. İnsanlarımızın birlikte yaşayacağı alanları düşünerek yapıyoruz bu yapıları" dedi.

Sığınağın inşasında kullanılan demirleri işaret eden Turanlı, "Sığınaklar bu donatılarla örülüyor. Başımıza bir felaket getirmeye çalışırsa hainler, karşısında yapmış olduğumuz bu donatılarla, üretmiş olduğumuz bu sistemle yapılan yapıyı görecekler." dedi.

Yüzbinlerce insanın sığınakta huzur içerisinde kalabileceğini ifade eden Turanlı, "İnsanımızın mutfağında yemek pişecek, çamaşırhanesinde çamaşırı yapılacak. Kendisi oturup yemeğini yiyecek. Ve burada yatacak. Burada aylarca, Allah göstermesin belki 2 yıl boyu, Allah kazadan beladan saklasın ama burada yaşayacak." dedi.

MİT "sığınak şart" dedi, bakanlık harekete geçti

Öte yandan MİT, İsrail ve İran arasındaki savaşı konu alan "12 Gün Savaşı Ve Türkiye İçin Dersler" başlıklı raporunda Türkiye için "Sığınak şart" demişti. Raporda, ülkenin olası hava saldırıları ve nükleer tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtilmişti.

Bu rapor sonrası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da gündeme gelen çalışmada, Türkiye'de sığınak altyapısı bulunmadığı mevcut sığınakların ise gereklilikleri karşılamadığına dikkat çekildi. Dünya örneklerinin de incelendiği çalışmada İsrail, Japonya ve İsviçre örneklerine dikkat çekildi. Kabine toplantısında TOKİ'nin 81 ilde sığınak yapmasına karar verildi.