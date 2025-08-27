BIST 11.536
Sivas'ta facia! Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Ünalan (86) idaresindeki 58 AGT 981 plakalı elektrikli motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolu Otogar Kavşağı'nda S.C. (64) yönetimindeki 38 AGC 498 plakalı tırla çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ünalan, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

