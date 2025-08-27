İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kayboldu! Rus yüzücünün oteldeki görüntüleri ortaya çıktı

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un yarışın yapıldığı günün sabahında kaldığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un yarışın yapıldığı günün sabahında kaldığı oteldeki görüntülerine ulaşıldı.

Arama çalışmaları dördüncü gününde

24 Ağustos'ta, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor.

Kaybolduğu günün sabahı

Soruşturma kapsamında polis ekipleri Svechnikov'un denizde kaybolduğu günün sabahında Beyoğlu'nda kaldığı otelde güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceledi.

Görüntülerde, Rus sporcunun kaldığı odadan ayrılarak, resepsiyona indiği, burada bir süre oturduğu, daha sonrasında da otelden ayrıldığı yer alıyor.