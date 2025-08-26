BIST 11.522
DOLAR 41,02
EURO 47,84
ALTIN 4.456,14
YEREL

Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, 1 otomobil ateşe verildi.

Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.T. (24) ağır yaralandı, 1 otomobil ateşe verildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü ve bir otomobilin ateşe verildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 22 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, M.T. (24) ağır yaralanmış ve bir otomobil ateşe verilmişti. M.T, 23 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD'li siyasetçiden alçak hareket! Alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı
ABD'li siyasetçiden alçak hareket! Alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim yaktı
Seda Sayan'dan takipçilerini uyardı! 'Ne olur dikkat edin'
Seda Sayan'dan takipçilerini uyardı! 'Ne olur dikkat edin'
Ankara'da trafikte sürücüye bıçak ve kılıçlarla saldıran 4 kişi yakalandı
Ankara'da trafikte sürücüye bıçak ve kılıçlarla saldıran 4 kişi yakalandı
Göle Belediye Başkanı Budak CHP'den istifa etti
Göle Belediye Başkanı Budak CHP'den istifa etti
Okan Bayülgen ve izleyici arasında dikkat çeken ekonomi diyaloğu
Okan Bayülgen ve izleyici arasında dikkat çeken ekonomi diyaloğu
Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotları çiftçi kurtardı
Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Pilotları çiftçi kurtardı
AK Parti'den "Zafer Haftası" dolayısıyla videolu paylaşım
AK Parti'den "Zafer Haftası" dolayısıyla videolu paylaşım
Şanlıurfa'da kahreden anlar! Minik Ali'ye otomobil çarptı
Şanlıurfa'da kahreden anlar! Minik Ali'ye otomobil çarptı
Altın fiyatları daha da düşer mi İslam Memiş gümüşe dikkat çekti
Altın fiyatları daha da düşer mi İslam Memiş gümüşe dikkat çekti
Hastane enkazından yaralı çıkaranlar füzeyle böyle vuruldu katliam görüntüsü kamerada
Hastane enkazından yaralı çıkaranlar füzeyle böyle vuruldu katliam görüntüsü kamerada
6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon
6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon