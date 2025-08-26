Diyarbakır'da silahlı kavga! 1 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, 1 otomobil ateşe verildi.

Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.T. (24) ağır yaralandı, 1 otomobil ateşe verildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü ve bir otomobilin ateşe verildiği kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 22 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, M.T. (24) ağır yaralanmış ve bir otomobil ateşe verilmişti. M.T, 23 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.