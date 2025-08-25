BIST 11.487
DOLAR 41,00
EURO 48,01
ALTIN 4.439,59
AK PARTİ

AK Parti'den "Zafer Haftası" dolayısıyla videolu paylaşım

AK Parti, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümüne ilişkin video hazırladı.

AK Parti'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açtık, Dumlupınar'da bu toprakları ebedi yurdumuz kıldık. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya uzanan kutlu yürüyüşte, milletimizin tek bir sözü vardı. Korkma. Aynı ruh ve aynı iradeyle Milli Zafer Haftası kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

Paylaşılan videoda ise Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile Büyük Taarruz'un 103. yılına vurgu yapıldı.

Videoda, "Hayber'de açılan kapıları hatırlayanlar o şevk ve heyecanla bilmem kaç katı düşmana karşı Anadolu kapılarını Türklere açtılar, Nizam-ı Alem diyen kahramanlar." ve "8 asır sonrasında yine bir Ağustos ayında, bu defa güneşin battığı yerde kıyamet var... Burası Dumlupınar, bağrında Mustafa Kemal Paşalar..." sözleri aktarıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa'da kahreden anlar! Minik Ali'ye otomobil çarptı
Şanlıurfa'da kahreden anlar! Minik Ali'ye otomobil çarptı
Altın fiyatları daha da düşer mi İslam Memiş gümüşe dikkat çekti
Altın fiyatları daha da düşer mi İslam Memiş gümüşe dikkat çekti
Hastane enkazından yaralı çıkaranlar füzeyle böyle vuruldu katliam görüntüsü kamerada
Hastane enkazından yaralı çıkaranlar füzeyle böyle vuruldu katliam görüntüsü kamerada
6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon
6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon
İstanbul Boğazı’nda mavi vatan geçit töreni
İstanbul Boğazı’nda mavi vatan geçit töreni
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Edirne'de zehir tacirlerine operasyon! 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de zehir tacirlerine operasyon! 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Resmen suç makinası çıktı! 17 farklı suçtan aranan şahış kıskıvrak yakalandı
Resmen suç makinası çıktı! 17 farklı suçtan aranan şahış kıskıvrak yakalandı
Şanlıurfa resmen kaynadı! Termometreler 55 dereyi gösterdi...
Şanlıurfa resmen kaynadı! Termometreler 55 dereyi gösterdi...
Az kalsın ölüyordu! Çocukların tehlikeli akım oyunu canından ediyordu...
Az kalsın ölüyordu! Çocukların tehlikeli akım oyunu canından ediyordu...
Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım