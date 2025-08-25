BIST 11.372
6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonun ayrıntıları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüphelinin yakaladığını bildirdi.


Operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 11'inin tutuklandığını belirten Yerlikaya, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını söyledi.

"Şüphelilerin 325 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edildi ve 472 adet Banka Hesabına bloke konuldu." diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarımıza ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları,


Mağdur vatandaşlarımız ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip, kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri,

Bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

