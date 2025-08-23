BIST 11.372
Şişli'de eniştesini öldüren şüpheli yakalandı: Cinayet anı kamerada

İstanbul Şişli'de kız kardeşine kötü davrandığı iddiasıyla eniştesini öldüren zanlı yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti.

Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç, aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla yaralandı.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suat S'nin çeşitli suçlardan 35 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Suat S. emniyetteki ifadesinde, ölen eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, Ejder Ç'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, daha sonra şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görülüyor.

