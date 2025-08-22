BIST 11.332
Zengezur Koridoru temel atma töreni! Türkiye -Azerbaycan kesintisiz bağlanacak

TÜRKİYE ile Azerbaycan'ın büyük hayali gerçek oluyor. Zengezur koridoru ile Türkiye ve Azerbaycan kesintisiz bir demiryolu bağlantısına sahip olacak. Zengezur Koridoru'nun Türkiye ayağı olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli bugün atıldı. Proje 2029 yılında tamamlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı ile Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlarından birini atarak, sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz." dedi.

Temel atma törenine Iğdır Valisi Ercan Turan, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz katıldı. Konuşmanın ardından Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel'in yaptığı dua ile protokol, temel atma butonuna bastı. Bakan Uraloğlu, demir yolunun temelini atan işçileri telsizle bağlanarak selamladı.

