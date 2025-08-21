BIST 11.281
YEREL

İstanbul'da gündüz vakti kadının başına gelene bakın! Yolda yürürken bir anda...

Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen kadının kol çantasının şüpheli tarafından zorla alınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos'ta Bülbül Mahallesi'nde muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadının çantasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.D'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

Kol çantası ise mağdur kadına teslim edildi.

