Icardi ile Galatasaral taraftarı arasında tatsız görüntü
İstanbul'da bir mekan çıkışında görüntülenen Galatasaray'ın golcüsü Icardi, sarı kırmızılı taraftarların içinde kalınca gerginlik yaşandı.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, İstanbul'da yaşadığı tatsız bir olayla sosyal medyada gündem oldu.
Yıldız oyuncu sevgilisi China Suarez ve çocuklarıyla birlikte bir mekan çıkışında kalabalık içinde kaldı.
Galatasaray taraftarları yıldız golcüyle fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarışırken Icardi'nin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Yıldız futbolcunun bir Galatasaray taraftarıyla yaşadığı kısa süreli tartışma sonrasında kafa attığı görüldü.