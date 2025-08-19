BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,80
ALTIN 4.401,95
MEDYA

Özlem Gürses'ten CHP'li Bodrum Belediyesi'ne tepki: Şoktan şoka girdim

CHP'ye yakın gazetecilerden Özlem Gürses, isim vermeden CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesi'ni yerden yere vurdu. Gürses, "Bodrum'u dolaşayım dedim aman Allah'ım nasıl eve geri döndüğümü bilemedim. Altyapı çökmüş ortalık pislikten geçilmiyor kimseyi üzek istemem ama gerçekten de çöpler toplanmıyor" dedi.

Gazeteci Özlem Gürses, Bodrum'da gördüklerine inanamadı. Gürses, "Bu sefer Bodrum seyahatinde şoktan şoka girdim diyebilirim" dedi.

İlçede belediyecilik hizmetlerinin olmadığını belirten Gürses, belediyenin CHP CHP yönetiminde olduğuna değinmedi.

"Bodrum'u bir dolaşayım dedim, eve nasıl geri döndüğümü bilemedim" diyen Gürses, "Kimseyi üzmek istemem ama çöpler toplanmıyor, kim toplamıyor niye toplamıyor bilemiyorum ama..." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel'den 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
Özgür Özel'den 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
CHP, Aydın eylemine şehir dışından partili getirdi
CHP, Aydın eylemine şehir dışından partili getirdi
Hatay'da motosiklet yolda yürüyen aileye çarptı, 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı
Hatay'da motosiklet yolda yürüyen aileye çarptı, 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü yolcu otobüsü kazası kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü yolcu otobüsü kazası kamerada
İlber Ortaylı Uygur Türkleri yok olacak! Çinliler yamyam adamların şakası yok
İlber Ortaylı Uygur Türkleri yok olacak! Çinliler yamyam adamların şakası yok
Güngören’de Yarısı Bizden dönüşümü! Bakan Kurum: Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil
Güngören’de Yarısı Bizden dönüşümü! Bakan Kurum: Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil
Robotik cerrahi ile ürolojide yeni çağ
Robotik cerrahi ile ürolojide yeni çağ
Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Bağcılar'da otomobilde uygunsuz hareketler yapan şahıslar yakalandı
Bağcılar'da otomobilde uygunsuz hareketler yapan şahıslar yakalandı
Kağıthane'de feci kaza! 21 günlük şoför hamile kadına çarptı
Kağıthane'de feci kaza! 21 günlük şoför hamile kadına çarptı