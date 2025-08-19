Özlem Gürses'ten CHP'li Bodrum Belediyesi'ne tepki: Şoktan şoka girdim

CHP'ye yakın gazetecilerden Özlem Gürses, isim vermeden CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesi'ni yerden yere vurdu. Gürses, "Bodrum'u dolaşayım dedim aman Allah'ım nasıl eve geri döndüğümü bilemedim. Altyapı çökmüş ortalık pislikten geçilmiyor kimseyi üzek istemem ama gerçekten de çöpler toplanmıyor" dedi.

Gazeteci Özlem Gürses, Bodrum'da gördüklerine inanamadı. Gürses, "Bu sefer Bodrum seyahatinde şoktan şoka girdim diyebilirim" dedi.

İlçede belediyecilik hizmetlerinin olmadığını belirten Gürses, belediyenin CHP CHP yönetiminde olduğuna değinmedi.

"Bodrum'u bir dolaşayım dedim, eve nasıl geri döndüğümü bilemedim" diyen Gürses, "Kimseyi üzmek istemem ama çöpler toplanmıyor, kim toplamıyor niye toplamıyor bilemiyorum ama..." ifadelerini kullandı.