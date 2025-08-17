Bağcılar'da otomobilde uygunsuz hareketler yapan şahıslar yakalandı

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki aracın içerisinde sürücü ve kadın yolcu uygunsuz hareketlerde bulunurken görüntülenmişti. Polis, sürücü ve yanındaki kadın yolcuyu yakaladı. Şahıslara toplam 2 bin 979 lira para cezası verildi. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme yapıldı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde bir araç sürücüsünün, yanında bulunan kadınla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri inceleyen ekipler, aracın plaka bilgilerinden sürücünün kimlik bilgilerini tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü B.Ö. (29) ve araçta yolcu olarak bulunan S.A.Z'ye (19), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 979 lira para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.