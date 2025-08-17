BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
YEREL

Bağcılar'da otomobilde uygunsuz hareketler yapan şahıslar yakalandı

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki aracın içerisinde sürücü ve kadın yolcu uygunsuz hareketlerde bulunurken görüntülenmişti. Polis, sürücü ve yanındaki kadın yolcuyu yakaladı. Şahıslara toplam 2 bin 979 lira para cezası verildi. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme yapıldı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde bir araç sürücüsünün, yanında bulunan kadınla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri inceleyen ekipler, aracın plaka bilgilerinden sürücünün kimlik bilgilerini tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü B.Ö. (29) ve araçta yolcu olarak bulunan S.A.Z'ye (19), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 979 lira para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kağıthane'de feci kaza! 21 günlük şoför hamile kadına çarptı
Kağıthane'de feci kaza! 21 günlük şoför hamile kadına çarptı
TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın kazananları belli oldu
TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın kazananları belli oldu
Samsun'da şoke eden görüntü! Freni patlayan TIR yanarak 8 kilometre gitti!
Samsun'da şoke eden görüntü! Freni patlayan TIR yanarak 8 kilometre gitti!
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’dan Eski Partisine Sert Tepki
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’dan Eski Partisine Sert Tepki
Antalya'da feci kaza! Tırın dorsesine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya'da feci kaza! Tırın dorsesine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kuraklık ortaya çıktı! Baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle açıldı...
Kuraklık ortaya çıktı! Baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle açıldı...
Korkunç kaza! Otobüsünün köprüden dereye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti
Korkunç kaza! Otobüsünün köprüden dereye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti
Vladimir Putin’in üzerinden bombardıman uçağının geçtiği anlar kamerada
Vladimir Putin’in üzerinden bombardıman uçağının geçtiği anlar kamerada
Elazığ'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı...
Elazığ'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı...
Erzurum'daki yolcu otobüsü kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Erzurum'daki yolcu otobüsü kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Adıyaman'da feci kaza! Yaya hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Adıyaman'da feci kaza! Yaya hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu
Arda Turan sinirden çılgına döndü! Rövanş maçına o anlar damga vurdu