Adıyaman'da feci kaza! Yaya hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 63 FB 915 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şanlıurfa yol ayrımı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan İmam Çiçek'e (36)  çarptı.

Yaralanan Çiçek, ambulansla kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, aracını park ettikten sonra refüje gelip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, otomobilin çarptığı görülüyor.

