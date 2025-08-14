BIST 10.940
DOLAR 40,78
EURO 47,80
ALTIN 4.398,83
GÜNCEL

Otostop çeken gezgin otomobilde tacize uğradı! O anlar kamerada

Genç bir gezgin Türkiye'de otostop çekerek bindiği aracın sürücüsü tarafından taciz edildi. Taciz anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Türkiye'de otostop yaparak seyahat eden bir gezgin, bindiği araçta sürücünün tacizine maruz kaldığını sosyal medyadan paylaştı.

Yaşadığı olayı “Yazarken bile hala etkisindeyim” diyerek aktaran gezgin, önce sohbet ettiklerini, ardından sürücünün elini bacağına attığını söyledi.

“Bu adi dokunmaya çalıştı bana, elim ayağım titredi” ifadelerini kullanan gezgin, olay sırasında büyük korku yaşadığını belirtti.

Kısa sürede viral olan videonun altına "Erkek halimizle biz otostop çekemiyoruz", "Oysa mini etek ya da şort da yok", "Erkekler böyle şeyler yaşıyorsa bir de kadınları düşünün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yaşanan olayın ardından gencin, sürücü hakkında şikayetçi olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
CHP Lideri Özgür Özel: AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor
CHP Lideri Özgür Özel: AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor
Ekol TV sordu Özgür Özel Özlem Çerçioğlu sorusunu yanıtladı
Ekol TV sordu Özgür Özel Özlem Çerçioğlu sorusunu yanıtladı
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu bilmecesine noktayı koydu: Yazıklar olsun!
Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu bilmecesine noktayı koydu: Yazıklar olsun!
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Döner ustası müşterinin hayatını kurtardı: O anlar kamerada
Döner ustası müşterinin hayatını kurtardı: O anlar kamerada
Adana'da yeğenini beyzbol sopasıyla darbeden kişi tutuklandı
Adana'da yeğenini beyzbol sopasıyla darbeden kişi tutuklandı
Her miyom ameliyat gerektirmez
Her miyom ameliyat gerektirmez
Bodrum'da yazlık evde 2 genç başlarından vurulmuş halde bulundu
Bodrum'da yazlık evde 2 genç başlarından vurulmuş halde bulundu
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu
Şanlıurfa'da termometreler kırmızıya döndü! Sıcaklık 53 dereceye çıktı
Şanlıurfa'da termometreler kırmızıya döndü! Sıcaklık 53 dereceye çıktı