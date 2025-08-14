CHP Lideri Özgür Özel: AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki ayağı İstanbul Bayrampaşa'da yapıldı.

"Karşımıza Ak Toroslarla çıktılar. Teslim olmadık, ipliklerini pazara çıkardık" diyen Özel, devamında şunları söyledi:

"Mehmet Yıldırım dedim. Bir avukat tek tek gezip, insanlara diyor ki 'savcı bey diyor ki böyle böyle, iftira atarsan, Ekrem Başkanı suçlarsan beraat edersin'. Kiminden yüksek paralar istediler. Bunların tamamını belgeledik. Geçen hafta ifşa ettik. Bir tam gün sustular. Avukata yol verdiler. Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı. O avukatı getirdiler. Bizim kendi ayağıyla giden arkadaşlarımıza tutuklama yaparken, kaçarken yakalayıp ev hapsine koydular. Neden, biliyor musunuz? Onu içeri koysalar, 'senin dediğini yaptım diye beni nasıl atarsın' der. Evde paşa paşa oturuyor. O çetenin yakasını bırakmayacağız.

Söylediğimiz bütün iddiaların belgelerinin bugün HSK'ya teslim ettik. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Savcının istediği gibi ifade vermediği için sürgüne gönderilenlerin ismini verdim. Adalet Bakanı, 'lan' demişim bana soruşturma açmış.

İlan ediyorum, 12.00'yi bekle

İlan ediyorum, 12.00'yi bekle. AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor. Tayyip Bey, 12.00'yi bekle. Hani turbun büyüğü heybede diyorsun ya, heybede tutmayacağım. 12.00'yi bekle!

Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Hani bizden belediye başkanı çalacaksınız ya, bakalım yüzünüz nasıl çalacak?

Saat 12'de göreceğiz bakalım, ak tarafı da kara tarafı da!"