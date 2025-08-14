Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu kimdir şirketi uçtu! Meğer zengin geliniymiş
AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu siyasi hamlesiyle gündeme oturunca eşi, ailesi ve çocukları merak konusu oldu. Özlem Çerçioğlu zengin bir ailenin gelini. Kocası Ercan Çerçioğlu Aydın'ın bilinen sanayicilerinden. Özlem Çerçioğlu'nun 2 çocuğu var ve onları medyadan uzak tutmaya özen gösteriyor. Özlem Çerçioğlu'nun eşinin jant üreten bir şirketi var ve transfer haberleriyle birlikte borsada uçuşa geçti. İşte Özlem Çerçioğlu kimdir, eşi ailesi hakkında merak edilenler.
23 yıldır CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek, AK Parti'ye katılacak. 57 yaşındaki Özlem Çerçioğlu yaptığı bu manevrayla hem ülkenin hem CHP'nin gündemine oturdu. 2009'dan bu yana kentin belediye başkanı olarak görev yapan Özlem Çerçioğlu'nun iktidar partisine geçiş hamlesi ile birlikte ailesi, eşi ve onun şirketi de mercek altına alındı. Sanayici olan eşinin şirketi Jantsa hisseleri AK Parti'ye geçiş haberleri ile birlikte borsada değer kazanınca Çerçioğlu ailesi daha da merak konusu oldu. İşte Özlem Çerçioğlu'nun eşi ve sanayici ailesi:
Özlem Çerçioğlu kimdir asıl mesleği ne?
Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde Özlem Kahyaoğulları adıyla doğdu. 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun olan Özlem Kahyaoğulları, kentte faaliyet gösteren Jantsa A.Ş.'de çalışmaya başladı.
Sanayici oğlu ile evliliği
Burada şirketin kurucusu Şefik Çerçioğlu'nun sanayici oğlu Ercan Çerçioğlu ile tanışan Özlem Kahyaoğulları ile onunla evlenip bugünkü soyismini aldı. Özlem Çerçioğlu eşi Ercan Çerçioğlu ile bir süre New York'ta yaşadı. 3 Kasım 2002'de siyasete atılınca eşi de aile şirketine dönüş yaptı.
Özlem Çerçioğlu'nun gelini olduğu sanayici aile
Özlem Çerçioğlu'nun ailesi Aydın'ın önde gelen zengin ailelerinden biri. Özlem Çerçioğlu, Sultanhisarlı ve Jantsa A.Ş.'nin kurucusu sanayici Şefik Çerçioğlu'nun gelini. Zengin bir aileye gelin giden Özlem Çerçioğlu'nın eşinin adı Ercan Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu'nun bu evliliğinden 2 çocuğu var.