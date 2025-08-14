Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu kimdir şirketi uçtu! Meğer zengin geliniymiş

23 yıldır CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek, AK Parti'ye katılacak. 57 yaşındaki Özlem Çerçioğlu yaptığı bu manevrayla hem ülkenin hem CHP'nin gündemine oturdu. 2009'dan bu yana kentin belediye başkanı olarak görev yapan Özlem Çerçioğlu'nun iktidar partisine geçiş hamlesi ile birlikte ailesi, eşi ve onun şirketi de mercek altına alındı. Sanayici olan eşinin şirketi Jantsa hisseleri AK Parti'ye geçiş haberleri ile birlikte borsada değer kazanınca Çerçioğlu ailesi daha da merak konusu oldu. İşte Özlem Çerçioğlu'nun eşi ve sanayici ailesi: