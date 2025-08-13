BIST 10.973
DOLAR 40,74
EURO 47,81
ALTIN 4.404,25
YEREL

Adana'da yeğenini beyzbol sopasıyla darbeden kişi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yeğenini beyzbol sopasıyla darbeden kişi tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde 9 Ağustos'ta miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen yeğeni Mehmet A'yı (38) beyzbol sopasıyla darbeden M.A'yı yakaladı.

Polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla M.A'nın ağabeyleri O.A. ve R.A'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Mehmet A, 9 Ağustos'ta Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yürüdüğü sırada, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen dayısı M.A'nın beyzbol sopasıyla darbetmesi sonucu yaralanmıştı.


Mehmet A, hastanedeki tedavisinin ardından dayısından şikayetçi olmuş, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Her miyom ameliyat gerektirmez
Her miyom ameliyat gerektirmez
Bodrum'da yazlık evde 2 genç başlarından vurulmuş halde bulundu
Bodrum'da yazlık evde 2 genç başlarından vurulmuş halde bulundu
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu
Şanlıurfa'da termometreler kırmızıya döndü! Sıcaklık 53 dereceye çıktı
Şanlıurfa'da termometreler kırmızıya döndü! Sıcaklık 53 dereceye çıktı
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü ortaya çıktı paraları böyle sayıp teslim etti
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü ortaya çıktı paraları böyle sayıp teslim etti
Şener Üşümezsoy'un İstanbul depremi açıklamaları sosyal medyada TT oldu
Şener Üşümezsoy'un İstanbul depremi açıklamaları sosyal medyada TT oldu
Sokak röportajında istediği cevabı alamayınca zorbalık yaptı
Sokak röportajında istediği cevabı alamayınca zorbalık yaptı
Hadi Özışık: Devlet Bahçeli polemiklere girmeden “terörsüz Türkiye” sürecini önceliklendirdi
Hadi Özışık: Devlet Bahçeli polemiklere girmeden “terörsüz Türkiye” sürecini önceliklendirdi
Muharrem İnce '9 Işık mı 9 Bölge mi karar ver MHP' paylaşımıyla baltayı taşa vurdu
Muharrem İnce '9 Işık mı 9 Bölge mi karar ver MHP' paylaşımıyla baltayı taşa vurdu
Manisa Soma'da alevler yükseldi! Ciğerlerimiz yanıyor...
Manisa Soma'da alevler yükseldi! Ciğerlerimiz yanıyor...
Levent Gültekin'den Diyanet'in hutbesini eleştirenlere tepki: İşi deliliğe vurdular
Levent Gültekin'den Diyanet'in hutbesini eleştirenlere tepki: İşi deliliğe vurdular
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor