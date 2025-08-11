Muharrem İnce '9 Işık mı 9 Bölge mi karar ver MHP' paylaşımıyla baltayı taşa vurdu

MHP’nin “Asırlık Birlik” buluşmaları sonrası gelen “eyalet planı” suçlamalarına Muharrem İnce de katıldı. İnce’nin sosyal medyadaki “9 Işık mı, 9 Bölge mi?” sözleri, gazeteci Hadi Özışık’ın tepkisini çekti. Özışık, Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek’in yazısını alıntılayarak MHP’ye destek verdi.

MHP’nin tertiplediği “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye, Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları”nı 9 bölge 81 ili kapsayan organizasyonu sonrası, partiye “eyalet planları mı yapıyorsunuz?" suçlaması yöneltildi.

Memleket Partisi'nden ayrılıp yeniden CHP'ye geçen Muharrem İnce de bu suçlamayı yöneltenler arasına katıldı. İnce, sosyal medya hesabından "9 Işık mı, 9 Bölge mi, karar ver MHP" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hadi Özışık da Flash TV'deki yayında bu konuyu ele aldı ve Muharrem İnce'nin bu barış sürecine en fazla sahip çıkması beklenen isimlerden biri olması gerekirken böyle bir paylaşım yapmasını eleştirdi.

Özışık, İnce'ye yanıt veren Bahçeli'nin basın danışmanı ve Türkgün baş yazarı Yıldıray Çiçek'in yazısını da alıntılayarak destek verdi.