Savcı Sayan 11 yıl önceki videoyu paylaştı: Amerikancılar ülkemizi kuşatmış durumda

Savcı Sayan AK Parti'ye geçmeden 11 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine destek verdiği görüntüleri paylaştı. Sayan, "2014’te bugünü kurtardık. Şimdi yarını kurtarmak için bugünü savunma zamanı! Bu vatanı, bu devleti Amerikancı çetelerin eline bırakmayacağız!" yorumunda bulundu,

Savcı Sayan, Sosyal medya hesabından 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sayan, 11 yıl önce CHP'den AK Parti'ye henüz geçmemişken, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına verdiği desteğe ilişkin görüntüleri paylaştı.

"2014’te bugünü kurtardık. Şimdi yarını kurtarmak için bugünü savunma zamanı!"

Sayan, ayrıca videodan ayrı "2014’te partim farklıydı ama milletimdi, vatanımdı, devletimdi diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdum. Çünkü yabancı güçlerin, FETÖ’nün ve Amerika’nın Türkiye’ye operasyon yapacağını, Sayın Cumhurbaşkanımızı devirmek isteyeceğini biliyordum. Bugün ise daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Amerikancılar ülkemizi kuşatmış durumda. Bir kısmı devletin kritik noktalarına, bir kısmı siyasi partilerin yönetim merkezlerine, bir kısmı da medya ve iş dünyasına yerleşmiş. 2014’te bugünü kurtardık. Şimdi yarını kurtarmak için bugünü savunma zamanı! Bu vatanı, bu devleti Amerikancı çetelerin eline bırakmayacağız!" yorumunda bulundu.