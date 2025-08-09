BIST 10.973
Karabük'te ormanlık alan küle dönmüştü! Hasar havadan görüntülendi

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisinde, 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra 7 Ağustos'ta yeniden başlayan yangına, 168 araç, 10 helikopter, 1 uçak ve 631 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın dün kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 90 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi.

