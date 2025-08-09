Karabük'te ormanlık alan küle dönmüştü! Hasar havadan görüntülendi
Karabük’te, havadan ve karadan yaklaşık 31 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.
DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisinde, 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra 7 Ağustos'ta yeniden başlayan yangına, 168 araç, 10 helikopter, 1 uçak ve 631 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın dün kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yaklaşık 90 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi.