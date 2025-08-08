BIST 10.956
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da "uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu imalat ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 5'inin tutuklandığını, 4'ünün ise işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Operasyonlarda 1 milyon 919 bin uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon uyuşturucu hap üretilebilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

