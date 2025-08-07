Azospermi tanısı çocuk sahibi olmaya engel değil

Erkek kısırlığının önemli nedenlerinden biri olan azospermi hakkında bilgi veren Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, “Menide sperm hücresi bulunmaması her zaman baba olunamayacağı anlamına gelmez. Mikro-TESE ile umut yeniden yeşeriyor” dedi.

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin karşılaştığı en zorlu durumlardan biri olan azospermi, yani menide hiç sperm bulunmaması, artık korkulu bir rüya olmaktan çıkıyor. Gelişen tıp teknolojileri, bu soruna somut bir çözüm sunarak umutları yeşertiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, özellikle mikro-TESE yöntemiyle bu sorunun üstesinden büyük ölçüde gelinebildiğini belirtti.

ERKEK İNFERTİLİTESİNİN NEDENLERİ ÇEŞİTLENİYOR

Doç. Dr. Yenice, erkek kısırlığında en sık rastlanan sebeplerin sperm sayısında düşüklük, sperm hareketliliği veya şekil bozuklukları, hormonal sorunlar, geçirilmiş enfeksiyonlar ve varikosel gibi anatomik problemler olduğunu söyledi. Genetik faktörlerin de bu duruma etki edebileceğini vurgulayan Yenice, kapsamlı bir değerlendirme yapılmasının şart olduğunu belirtti. Azosperminin erkek infertilitesinde sık görülen ancak önemli ölçüde tedavi edilebilir bir durum olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yenice, “Her azospermi tanısı alan erkek baba olma şansını yitirmiş değildir. Öncelikle bu hastalarda azosperminin tıkanıklığa mı yoksa üretim bozukluğuna mı bağlı olduğuna bakıyoruz. Özellikle üretim sorunu yaşayan hastalarda mikro-TESE yöntemi hastalar için sperm bulma konusunda önemli bir umut kaynağına dönüşüyor” dedi.

MİKROTESE NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Cerrahi bir işlem olan mikro-TESE’nin özel deneyim gerektirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Yenice, bu yöntemin testis dokusunun mikroskop altında detaylı şekilde incelenerek canlı sperm hücrelerinin tespit edilmesini sağladığını söyledi. “Daha önce başarısız denemeleryaşamış birçok hastada dahi sperm bulmayı başarabildik” diyen Doç. Dr. Yenice, mikro-TESE sonrası elde edilen hücrelerin tüp bebek uygulamalarında kullanılabildiğini ifade etti. Doç. Dr. Yenice, “Doğru tanı, doğru tedavi ve cerrahi deneyimle bu süreci başarıyla yönetebiliriz. Mikro-TESE, çocuk sahibi olmayı imkânsız gibi gören çiftler için yeniden bir umut olabilir” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.