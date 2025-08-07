Bilal Erdoğan’dan Filistin’e destek yürüyüşü çağrısı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gazze’de devam eden saldırılara tepki göstererek 9 Ağustos’ta düzenlenecek Filistin’e destek yürüyüşüne çağrıda bulundu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gazze’de süren saldırılara dikkat çekerek herkesi Filistin’e destek yürüyüşüne davet etti. Gazze’de bir soykırım yaşandığını belirten Erdoğan, “Herkes, bu soykırıma karşı nasıl durabiliriz, bu zulmü yapanları ve destekleyenleri nasıl sorumlu tutabiliriz diye düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, 9 Ağustos Cumartesi akşamı Filistin’e destek platformu paydaşlarıyla birlikte Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüyüş düzenleneceğini açıkladı. “Bu yürüyüşü telefon ışıkları ve fenerlerle güçlü bir görüntü vererek yapmak istiyoruz.” diyen Erdoğan, yürüyüşün akşam namazının ardından başlayacağını ve Ayasofya Meydanı’nda son bulacağını söyledi.