Ağrı’da samimi ziyaret: Ali Yerlikaya esnafla sohbet etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’daki esnaf ziyaretinde bir ayakkabıcı dükkânına uğrayarak esnaf ve müşterilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında esnafla bir araya geldi. Ziyareti sırasında bir ayakkabıcı dükkanına uğrayan Yerlikaya, dükkân sahibi ve müşterilerle içten bir şekilde sohbet etti. Yerlikaya, esnafa “Allah hayırlı kazançlar nasip etsin, bu dükkân kiraysa seni mal sahibi yapsın.” diyerek dua etti.

Bakan Yerlikaya’nın mütevazı tavırları ve samimi yaklaşımı, dükkân sahibinin ve çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Esnafla birebir ilgilenen Yerlikaya, ziyaret boyunca vatandaşların takdirini topladı. Esnafla birebir ilgilenen Yerlikaya, ziyaret boyunca hem vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.