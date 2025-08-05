Mustafa Şentop’tan sahte diploma iddialarına sert yanıt

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şahsına ait olduğu iddia edilen Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi ile ilgili sahte diploma tartışmalarına sert tepki gösterdi. İddiaları “külliyen yalan” ve “kötü niyetli uydurma” olarak nitelendiren Şentop'un açıklamalarını Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son günlerde "sahte diploma" tartışmalarıyla gündeme gelen ve şahsına ait olduğu öne sürülen Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi ile ilgili iddialara çok sert bir dille yanıt verdi.

İddiaları "külliyen yalan" ve "kötü niyetli bir uydurma" olarak nitelendiren Şentop, hukuki süreç başlattığını belirterek, "Aksini iddia edip delil gösterebileceklere hodri meydan diyorum" dedi.

Sahte diploma iddialarının ardından sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, söz konusu üniversitenin sahibi olduğu yönündeki söylentilerin yayılması üzerine Şentop, yazılı bir açıklama yaparak duruma açıklık getirdi.

"Ne şimdi ne de geçmişte hiçbir bağım olmadı"

Şentop, açıklamasında Uluslararası Balkan Üniversitesi ile hiçbir zaman doğrudan veya dolaylı bir bağı olmadığını kesin bir dille ifade etti.

Şentop, "Üniversitenin sahibi olduğum iftirası ise tamamen kötü niyetli bir uydurmadır, apaçık bir yalandır, bu durumun üniversite kayıtlarından kolayca öğrenilebilir” dedi.

Şentop'un açıklamalarını, Flash Haber TV'deki Mercek programında Gazeteciler Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca canlı yayında değerlendirdi.

Özışık ve Yakınca, bu konuların arkasından FETÖ çıkarsa şaşırmayacaklarını dile getirdi.