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GÜNCEL

Sınava girmeden ehliyet aldı, zarfı polise açtırdı...

Sahte diploma skandalında çok sayıda kişi tutuklanırken, sosyal medyada bir genç kız, sınava girmeden ehliyet aldığını iddia ettiği videoyu paylaştı. Videoda, sürücü kursunun isminin de olması dikkat çekti.

Sahte diploma konusu ile ilgili her gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Sosyal medya düşen bir görüntüde haksız şekilde ehliyet elde eten şahıslardan birinin ehliyet teslim zarfını bir polis görevlisine açtırdığı görüldü.

Sahte diploma skandalı ile ilgili emniyet ve yargı güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

Gün geçtikçe yaşanan skandalın vardığı boyutu gösterir nitelikteki görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyaya kısa bir süre önce düşen videoda haksız bir şekilde ehliyet kazanan şahsın kazandığı ehliyetin zarfını bir polis memuruna açtırdığı görüldü.

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