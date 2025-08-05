BIST 10.887
DOLAR 40,69
EURO 46,98
ALTIN 4.390,62
GÜNCEL

Bilanço ağır! Fındık işçilerini taşıyan minbüs uçurumdan uçtu

Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

ORDU'YA GİDİYORLARDI

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 UA 412 plakalı minibüs, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

EKPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Zeliha Yılmaz ve İbrahim Erol ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.
Ekiplerin minibüsü uçurumdan çıkarma çalışması sürüyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Genetik kalp ölümü riski erken teşhisle aşıldı
Genetik kalp ölümü riski erken teşhisle aşıldı
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Sahte içki operasyonlarında 121 şüpheli yakalandı
Sahte içki operasyonlarında 121 şüpheli yakalandı
MHP’li Özdemir’den sahte diplomalara karşı kapsamlı inceleme çağrısı
MHP’li Özdemir’den sahte diplomalara karşı kapsamlı inceleme çağrısı
Marmaray'da bir değişik taciz vakası! Yaşını başını almış adam koklayarak...
Marmaray'da bir değişik taciz vakası! Yaşını başını almış adam koklayarak...
Kontrolden çıktı 8 motosiklet ile 1 otomobile sonra direğe çarptı o anlar kamerada
Kontrolden çıktı 8 motosiklet ile 1 otomobile sonra direğe çarptı o anlar kamerada
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı
Süleyman Özışık vefatının üçüncü yılında anılıyor
Süleyman Özışık vefatının üçüncü yılında anılıyor
Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı dünyaya damga vuracak
Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı dünyaya damga vuracak
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 677 kişi yakalandı
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 677 kişi yakalandı