Genetik kalp ölümü riski erken teşhisle aşıldı

56 yaşındaki Mehmet Mustafa Tarar, kalp kapakçığı ve aort damarındaki sorunlar nedeniyle yıllarca süren bir sağlık mücadelesi verdi. Aile geçmişindeki ani kayıpların da etkisiyle risk altında olduğunu bilen Tarar, son çare olarak Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’ne başvurdu. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Günay ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla hayata yeniden merhaba dedi.

Mehmet Mustafa Tarar (56), kalp kapakçığındaki sorun ve aort damarındaki tehlikeli baloncuk nedeniyle uzun süredir risk altındaydı. Ailesinde genç yaşta gelişen ölümler ve operasyonlar nedeniyle her zaman tetikteydi. Nihayet doğru teşhis ve zamanında müdahale ile sağlığına kavuştu. Tedavisini gerçekleştiren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Günay ise genetik yatkınlığı olan aileleri uyardı: “Takip 20’li yaşlarda başlamalı.”

“KIZ KARDEŞİMİ KALPTEN KAYBETTİM, SIRA BENDEYDİ”

Kalp kapağındaki sıkıntılar nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehmet Mustafa Tarar, ailesinde kalp hastalıklarının yaygın olduğunu belirterek, “40 yaşında kız kardeşimi kaybettim. Diğer kardeşim de aort damarında yırtılmayla ölümün eşiğinden döndü. Bu genetik bir durumdu ve sonunda beni de buldu” dedi.

“ÖNCE ALLAH, SONRA HOCALARIMIZ SAYESİNDE”

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Tarar, “Allah’a şükür, hocalarımın emeğiyle yeniden sağlığıma kavuştum. Artık normal hayatıma devam edebiliyorum. Hepsine yürekten teşekkür ederim” diyerek duygularını dile getirdi.

AORT KÖKÜNDE ANEVRİMZA(BALONCUK) TESPİT EDİLDİ

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Deniz Günay, “Hastamızda aort kökünde anevrizma tespit ettik. Bu bölge, yırtılma riski en yüksek alanlardan biri. Genç yaşına rağmen damar yapısındaki doğuştan gelen zayıflık nedeniyle bu tablo gelişmişti. Aile geçmişinde de benzer ölümler olduğu için erken müdahale ettik” diye konuştu.

GENETİK YATKINLIK VARSA 20 YAŞINDAN İTİBAREN TAKİP ŞART

Dr. Günay, bu tür genetik yatkınlığı olan bireylerde düzenli taramanın önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Gelişen teknolojik imkanlara rağmen aort kökündeki anevrizmaların ameliyat dışında bir çözümü yok. Ailede ani ölümler ve genetik risk varsa damar yırtılmadan ve baloncuk çok büyümeden damarı değiştirmek gerekiyor. Çünkü yırtılma gerçekleşirse ani ölüm kaçınılmaz olur. Bu yüzden bu tarz vakalarda 20 yaşından itibaren düzenli kontrol çok kritik.”