Kontrolden çıktı 8 motosiklet ile 1 otomobile sonra direğe çarptı o anlar kamerada
Kağıthane'de ters istikamette ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, park halindeki 8 motosiklet ve 1 otomobile çarptıktan sonra elektrik direğini devirdiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gültepe Mahallesi'nde saa 09.30 sıralarında İran uyruklu Aryan N'nin (18) kullandığı 34 MUC 200 plakalı otomobil, ters yönde seyir halindeyken, kontrolden çıkarak park halindeki 8 motosiklet ve 1 elektrikli otomobile, ardından da elektrik direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trafik kazası nedeniyle caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.
Kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, ters istikamette ilerleyen otomobilin, kontrolden çıkarak park halindeki motosikletlere ve otomobile çarpması yer alıyor.