BIST 10.853
DOLAR 40,68
EURO 47,04
ALTIN 4.409,47
GÜNCEL

Sahte içki operasyonlarında 121 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince sahte içki imalatçılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Antalya merkezli ülke genelinde jandarma ekipleri tarafından son 2 haftada sahte ve kaçak içki imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 33 bin 554 litre sahte ve kaçak içki ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildiğini belirtti.

Jandarma ekiplerinin, yasa dışı alkol üretimi yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüpheliyi yakaladıklarını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler, hem vatandaşlarımızın hayatını hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren il jandarma komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MHP’li Özdemir’den sahte diplomalara karşı kapsamlı inceleme çağrısı
MHP’li Özdemir’den sahte diplomalara karşı kapsamlı inceleme çağrısı
Kontrolden çıktı 8 motosiklet ile 1 otomobile sonra direğe çarptı o anlar kamerada
Kontrolden çıktı 8 motosiklet ile 1 otomobile sonra direğe çarptı o anlar kamerada
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Alzheimer tanısında çığır açan gelişme
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı
Süleyman Özışık vefatının üçüncü yılında anılıyor
Süleyman Özışık vefatının üçüncü yılında anılıyor
Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı dünyaya damga vuracak
Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı dünyaya damga vuracak
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 677 kişi yakalandı
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 677 kişi yakalandı
Fatih'te kadın kasiyere darp anı kamerada
Fatih'te kadın kasiyere darp anı kamerada
Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı
AK Parti'den Erdoğan’ın 7 gününü anlatan video paylaşımı
AK Parti'den Erdoğan’ın 7 gününü anlatan video paylaşımı
Leyla Şahin Usta: Başörtümle okuyamadığım ülkede AİHM Başkanı seçiminde oy kullandım
Leyla Şahin Usta: Başörtümle okuyamadığım ülkede AİHM Başkanı seçiminde oy kullandım