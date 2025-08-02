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POLİTİKA

AK Parti'den Erdoğan’ın 7 gününü anlatan video paylaşımı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son 7 günlük yoğun programını özetleyen bir video içeriği paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yayımlanan videoda, Erdoğan’ın hafta boyunca gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı temaslar, katıldığı törenler, kabuller ve yaptığı konuşmalardan kesitler yer aldı.

Paylaşılan içerikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği, diplomasi trafiği, vatandaşlarla buluşmaları ve Türkiye gündemini belirleyen açıklamalarına vurgu yapıldı. Video, hem kamuoyunu bilgilendirme hem de Erdoğan’ın temposunu gösterme amacı taşıyor.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, videoyu “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 gün 24 saat durmaksızın süren Türkiye Yüzyılı mesaisi” notuyla paylaştı.

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