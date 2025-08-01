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Giresun'da kontrolden çıkan araç 10 metre yükseklikten düştü

Giresun’un Dereli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin 10 metreden yürüyüş yoluna düşmesi sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anının görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin yürüyüş yoluna düştüğü kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İlçenin Pınarlar köyündeki Göksu travertenlerinin otoparkında, Volkan K'nin (35) park ettiği sırada kontrolden çıkan otomobili, yaklaşık 10 metre yükseklikten kullanıma kapalı olan yürüyüş yoluna düştü. Kaza anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Poyraz Efe K. (6), Emre F. (25) Tuğba F. (26) ve durumu ağır olan İrem K. (30) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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