Elazığ'da maden ocağında göçük! Ekipler sahada 4 işçiden 3 kurtuldu 1'i aranıyor

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 1 işçinin göçük altında olduğunu bildirdi.

Elazığ’da Maden Ocağında Korkutan Göçük

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde faaliyet gösteren Eti Krom maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre bazı işçilerin göçük altında kaldığı öğrenilirken, olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD, UMKE ve Jandarma Seferber Oldu

Göçük ihbarının ardından AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, işçilerin mahsur kaldığı belirlenen alanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgede çalışan diğer personel tahliye edildi.

Arama-Kurtarma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, göçüğün nedenine ilişkin teknik değerlendirmelerin sürdüğü ve şu anda bir önceliğin göçük altındaki işçilere ulaşmak olduğu belirtildi. Bölgedeki çalışmalara çevre illerden de destek ekiplerinin yönlendirildiği öğrenildi.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesine bağlı Kayaönü mevkiinde sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 4 madenciden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 işçiye henüz ulaşılamadı. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Olay Yerine Yoğun Ekip Sevkiyatı

Göçük haberinin ardından olay yerine hızla ulaşan ekipler, özel ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarına başladı. Toprak altındaki işçiye ulaşabilmek için madende hem yatay hem dikey arama yapılırken, madenin yapısı ve çökme riski nedeniyle çalışmalar büyük titizlikle yürütülüyor.

Vali Hatipoğlu’ndan Açıklama

Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, göçükle ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı. Vali Hatipoğlu, “Şu an için 4 işçimizin göçük altında kaldığı bilgisi geldi. 3 işçimiz kendi imkanlarıyla kurtulmuş durumda. Bir işçimizi kurtarmak için ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar Titizlikle Sürdürülüyor

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmelere göre göçük, maden ocağının derin bir noktasında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı galerideki çökme sonrası içeride toprak ve taş yığınları oluştu. Kurtarma ekipleri, madenin çökme riski devam ettiği için kontrollü bir şekilde ilerliyor. UMKE personeli ise olası sağlık müdahalesi için hazır bekletiliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yine Gündemde

Yaşanan olay, iş sağlığı ve güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Bölgede faaliyet gösteren maden işletmelerinin denetimleri, güvenlik önlemleri ve acil durum protokolleri tekrar sorgulanmaya başlandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aileler Endişeyle Bekliyor

Göçükte mahsur kalan işçinin yakınları, olay yerine akın ederken umutlu bekleyiş sürüyor. AFAD ve kurtarma ekiplerinden gelecek iyi haberi bekleyen aileler, olayın bir an önce mutlu sonla sonuçlanmasını diliyor.