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Özgür Özel - Özlem Gürses diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de erken seçim çağrısını yinelerken Özlem Gürses ile arasında yaşanan canlı yayın diyaloğu dikkat çekti. Gürses’in “2 Kasım’a yetişir mi bilmiyorum” sözlerine Özel’in “11 kez söyledik, siz telefonla oynuyordunuz” yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de Özlem Gürses’in konuğu olduğu programda erken seçim çağrısını değerlendirdi. Program sırasında seçim güvenliği konusuna değinen Özel, hükûmete 2 Kasım 2025 Pazar günü için yaptığı erken seçim çağrısını yineledi.

Canlı yayında ise ilginç bir diyalog yaşandı. Özgür Özel konuşurken, Özlem Gürses, “Bu 2 Kasım’a yetişir mi bilmiyorum ama…” diyerek araya girdi. Bunun üzerine Özel, “2 Kasım’a kadar diye 11 kez demedik mi, siz telefonla oynuyordunuz beni dinlemediniz.” ifadelerini kullandı.

Bu anlar ise sosyal medyada paylaşılarak "Özgür Özel'i artık kimse dikkate almıyor' yorumları yapıldı.

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